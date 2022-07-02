В плену российских оккупантов находятся 8 городских и сельских голов, - Ассоциация городов

В плену российских оккупантов сейчас находятся восемь городских, сельских и поселковых голов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Ассоциация городов Украины.

По данным ассоциации, это чиновники из Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.

По состоянию на 2 июля 2022 года в плену агрессора находятся:

Евгений Матвеев – Днепрорудненский городской голова

Александр Шмыголь - Ольховский сельский голова

Александр Бабич – Голопристанский городской голова

Игорь Колыхаев - Херсонский городской голова

Валентина Костенко – Великокопановский сельский голова

Дмитрий Ляхно - Горностаевский поселковый голова

Сергей Хильченко – Крестовский сельский голова

Петр Збаровский – Новотроицкий поселковый голова.

Отмечается, что, к сожалению, информация об освобождении из плена Голопристанского городского головы Александра Бабича не подтвердилась.

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