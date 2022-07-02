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За сутки на Армию дронов собрали миллионы, - Федоров

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За сутки на Армию дронов собрали миллионы, - Федоров
За первые сутки на украинскую Армию дронов собрали миллионы гривен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров в телеграм-канале.

"Мы получили не только миллионы гривен донатов на беспилотники для воздушной разведки, но и сотни сообщений в мессенджерах, на почте и в соцсетях с предложениями о помощи. Ваша сплоченность в борьбе против врага еще раз поражает! Поэтому сейчас мы решили собрать не только Армию дронов, но и Армию талантов для усиления проекта", – отметил Федоров.

Он призвал направлять идеи и предложения относительно Армии дронов, в частности:

о разработке беспилотников;
о ремонте дронов;
об обучении пилотов.
Почта – [email protected].

Письма Минцифры будут рассматриваться вместе с Генштабом ВСУ.

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    А скільки дронів великобудівник заховав під асфальт. Ужосс.
  • chelsea man
    безумный макс по чернобаевски))))
  • Nikolay Ivankov 071fa753
    Художественный фильм, уже было в новостях. Но прикольно.
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