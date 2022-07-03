Российская ракета вечером 2 июля попала в здание базы отдыха под Одессой
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Вечером 2 июля российские войска снова нанесли ракетный удар по Одесской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Суспільне".
Ракета попала в одну из построек базы отдыха.
Отмечается, что серьезных и пострадавших разрушений нет, сообщили в оперативном командовании "Південь".
Напомним, вечером в субботу, 2 июля, в Одессе были слышны звуки взрывов. Сообщалось, что в городе работают системы противовоздушной обороны.