Российская ракета вечером 2 июля попала в здание базы отдыха под Одессой

Вечером 2 июля российские войска снова нанесли ракетный удар по Одесской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Суспільне".

Ракета попала в одну из построек базы отдыха.

Отмечается, что серьезных и пострадавших разрушений нет, сообщили в оперативном командовании "Південь".

Напомним, вечером в субботу, 2 июля, в Одессе были слышны звуки взрывов. Сообщалось, что в городе работают системы противовоздушной обороны.

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