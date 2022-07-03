Украина ожидает новых решений от партнеров по оборонной помощи, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Украина ожидает новых решений от партнеров в области оборонной помощи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава государства сказал в вечернем обращении.

"И завтра, и в течение новой недели будут важны для Украины переговоры, встречи – дипломатическую активность не уменьшаем ни дня. Ожидаем и новых решений от партнеров по оборонной помощи нашему государству...", - заявил Зеленский.

"Главное, как бы сложно ни было нам сегодня, должны помнить о том, что будет завтра. И что завтрашний день должен принести Украине максимальную пользу – каждый и каждая должны делать для этого абсолютно все, что возможно", - добавил президент.

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