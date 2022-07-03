Новости • Агрессия России против Украины, Война

Украина ожидает новых решений от партнеров по оборонной помощи, - Зеленский

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Украина ожидает новых решений от партнеров по оборонной помощи, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Украина ожидает новых решений от партнеров в области оборонной помощи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава государства сказал в вечернем обращении.

"И завтра, и в течение новой недели будут важны для Украины переговоры, встречи – дипломатическую активность не уменьшаем ни дня. Ожидаем и новых решений от партнеров по оборонной помощи нашему государству...", - заявил Зеленский.

"Главное, как бы сложно ни было нам сегодня, должны помнить о том, что будет завтра. И что завтрашний день должен принести Украине максимальную пользу – каждый и каждая должны делать для этого абсолютно все, что возможно", - добавил президент.

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Топ комментарии

  • Small Jerboa
    Мляха-муха!
    А ми САМИ хоч ШО-НЕБУТЬ виробляти будемо?!!
    Що МО та Кабмін для війни роблять?!
    Виробництво Стугна, Вільха, Нептун, снарядів, набоїв, гранат, автоматів, ...
    Відновлено? Розгорнуто?
    І не пи...и "секретно" - координати завода ніхто не питає.
    ...
    (на 100500% впевнений, що якщо би справді відновили виробництво - вони не втрималися би на цьому по піаритися)
  • Sveta Alex
    еще не было более ублюдочного президента у страны
  • kelt kant
    Вован, ти вже реально задрав, бо вже час тобі відповісти українському народу на просте законне питання: ЩО ТИ, ВОВАН, ЗРОБИВ ЗІ СВОЇМИ "СЛУГАМИ", ЩОБ ЗА ТРИ РОКИ ОЗБРОЇТИ ТА ОСНАСТИТИ воюючу УКРАЇНУ??? ЯКІ СИСТЕМИ ОЗБРОЄНЬ БУЛИ ПОСТАВЛЕНІ ТОБОЮ У ВІЙСЬКО? ДЕ НАШІ 155мм САУ БОГДАНА? ДЕ НАШІ ПКР НЕПТУН? ДЕ НАШІ РСЗО ВІЛЬХА-М, які за показниками кращі за ХАЙМАРСИ, котрі нам надають??? ДЕ НАШІ ТАНКИ з заводу Малишева, ЯКИЙ БАНКРОТИЛА ТВОЯ ШОБЛА з 2019 року??? НАЩО УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДУ ТВОЇ ПОСТІЙНІ БЕЗПІДСТАВНІ ДОКОРИ на адресу НАШИХ ЗАХІДНИХ ПАРТНЕРІВ, котрих ти не хотів слухати, коли вони волали щодо початку широкомасштабної агресії ??? ВЖЕ ЧАС ВІДПОВІДАТИ, ВОВА!!!! БО ПРЕЗИДЕНТ В НАС, НАЖАЛЬ ТИ, а не ДЖОНСОН, чи БАЙДЕН...
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