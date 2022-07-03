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Начальник генштаба армии РФ Герасимов проинспектировал группировку войск, осуществляющую вторжение в Украину

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Начальник генштаба армии РФ Герасимов проинспектировал группировку войск, осуществляющую вторжение в Украину
Начальник генштаба армии РФ Валерий Герасимов устроил проверку в группировке войск, участвующих в войне против Украины

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграме минобороны РФ.

Отмечается, что Герасимов заслушал командующих о применении войск в ходе выполнения задач "специальной военной операции", а также других должностных лиц по боевому обеспечению действий российских группировок на разных направлениях.

Где именно был Герасимов, российское минобороны не уточняет.

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  • Myroslava Yurchenko
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