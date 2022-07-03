Начальник генштаба армии РФ Герасимов проинспектировал группировку войск, осуществляющую вторжение в Украину

Начальник генштаба армии РФ Валерий Герасимов устроил проверку в группировке войск, участвующих в войне против Украины

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграме минобороны РФ.

Отмечается, что Герасимов заслушал командующих о применении войск в ходе выполнения задач "специальной военной операции", а также других должностных лиц по боевому обеспечению действий российских группировок на разных направлениях.

Где именно был Герасимов, российское минобороны не уточняет.

Читайте также: Оккупанты безуспешно пытаются вернуть утраченные позиции на южном направлении, - ОК "Південь"