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В оккупированном Мелитополе сообщают о взрывах на аэродроме, где базируются оккупанты. ВИДЕО (обновлено)

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В оккупированном Мелитополе сообщают о взрывах на аэродроме, где базируются оккупанты. ВИДЕО (обновлено)
Во временно оккупированном Мелитополе сообщают о массированном ударе по аэродрому, где базируются россияне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на мелитопольский портал "РИА Мелитополь" и российский пропагандистский сайт "РИА Новости"

По данным "РИА Мелитополь", речь идет о примерно 15 взрывах в 3 часа ночи и 15 около 5 утра.

"РИА Новости" пишут, что "украинские войска дважды за ночь обстреляли Мелитополь, по предварительным данным, обстреляли микрорайон Авиагородок". Утверждается, что первый обстрел произошел в 3:15, второй – около 5 утра.

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Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Всім виконавцям-респектище...Давайте ще...
  • Cotton Burner
    У вонючок була можливість забратися звідти. Вони нею не скористалися, от їм допомогли. Ванька, едь в рассеюшку, щи похлебай, пельменей поешь, Машку ****шь. Нечего тебе здесь делать. Опасность на каждом шагу
  • Pawlo Kit
    Які приємні новини з ранку! Бєлгород і Мелітополь разом смакують бавовну!
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