В оккупированном Мелитополе сообщают о взрывах на аэродроме, где базируются оккупанты. ВИДЕО (обновлено)
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Во временно оккупированном Мелитополе сообщают о массированном ударе по аэродрому, где базируются россияне.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на мелитопольский портал "РИА Мелитополь" и российский пропагандистский сайт "РИА Новости"
По данным "РИА Мелитополь", речь идет о примерно 15 взрывах в 3 часа ночи и 15 около 5 утра.
"РИА Новости" пишут, что "украинские войска дважды за ночь обстреляли Мелитополь, по предварительным данным, обстреляли микрорайон Авиагородок". Утверждается, что первый обстрел произошел в 3:15, второй – около 5 утра.