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Российские силы могут установить контроль над Луганщиной уже в ближайшие дни, - Институт изучения войны

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Российские силы могут установить контроль над Луганщиной уже в ближайшие дни, - Институт изучения войны
Отведение украинских войск в Северск Донецкой области позволит украинским силам снизить риск немедленного окружения российскими оккупационными войсками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Так, отмечается, что вчера российским войскам удалось зайти в Лисичанск и продвинуться в черте города, однако украинские военные официально не объявляли о выводе войск из Лисичанска, но и не сообщали об оборонных боях вокруг города.

Также, по мнению американских аналитиков, российские силы могут установить контроль над оставшейся территорией Луганской области уже в ближайшие дни.

"Вероятнее всего, потом нанесут удар по украинским позициям в Северске, а затем повернут в Славянск и Бахмут. Отведение украинских войск в Северск позволит украинским силам снизить риск немедленного окружения, но украинские силы могут продолжить уход с боями на рубеж возле трассы E40 со Славянска в Бахмут", - говорится в отчете.

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  • Vsevolod Marchenko
    З інтерв*ю Дениса Попова Цензору, учасника боїв в Сіверськодонецьку. Після поранення лікується в госпіталі.

    "До речі, хотів зауважити, що на Донбасі саме настрої місцевого населення, яке там залишилося, суттєво впливають на перебіг бойових дій і ускладнюють нам контраступ. От у Київській області ми розуміли: будь-якийсь місцевий - це наш інформатор, провідник та помічник. На Луганщині ситуація протилежна: будь-який місцевий - їхній. Це ускладнює ситуацію. Але йдеться тільки про невелику частину Донбасу. Контрнаступ і звільнення Херсонщини буде набагато легшим саме через цей чинник. Якщо не сто, то дев'яносто відсотків херсонців підтримують Україну, що відіграє величезну роль"
  • Nikolai Chizhevsky
    так само як з Київської області і Зміїним "жестом доброй волі"
  • sunuyiwipmailtempinfo
    Справа в тому, що оті мєстні звинувачують ЗСУ, бо їх не потрібно наче було захищати, а віддати Росії. Там потрібно все те кодло прокацапське винищити, бо біда буде й далі на століття.
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