Российские силы могут установить контроль над Луганщиной уже в ближайшие дни, - Институт изучения войны
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).
Так, отмечается, что вчера российским войскам удалось зайти в Лисичанск и продвинуться в черте города, однако украинские военные официально не объявляли о выводе войск из Лисичанска, но и не сообщали об оборонных боях вокруг города.
Также, по мнению американских аналитиков, российские силы могут установить контроль над оставшейся территорией Луганской области уже в ближайшие дни.
"Вероятнее всего, потом нанесут удар по украинским позициям в Северске, а затем повернут в Славянск и Бахмут. Отведение украинских войск в Северск позволит украинским силам снизить риск немедленного окружения, но украинские силы могут продолжить уход с боями на рубеж возле трассы E40 со Славянска в Бахмут", - говорится в отчете.