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Украинская авиация уничтожила пункты управления российских войск и склады боеприпасов, - Воздушные силы

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Украинская авиация уничтожила пункты управления российских войск и склады боеприпасов, - Воздушные силы
Украинская авиация уничтожила два пункта управления российских войск и многие техники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Авиация ВСУ отработала практически по всей линии фронта: в Николаевской, Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях, совершив более десяти групповых вылетов.

"В результате авиаударов бомбардировщиков и штурмовиков Воздушных Сил уничтожены два вражеских пункта управления, до двадцати боевых бронированных машин, до десяти танков, два полевых склада боеприпасов и позиция самоходной артиллерийской установки", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Ирина Иваненко 7637ff53
    Храни, боже, украинских пилотов! Слава ЗСУ!
  • Amber
    Гарного полювання , нашим Соколам 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
  • Ihor Hrytseliak
    Отже,живе українська авіація.Слава .
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