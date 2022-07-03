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Враг в очередной раз атаковал Одесскую область ракетой, - Братчук

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Враг в очередной раз атаковал Одесскую область ракетой, - Братчук
Враг в очередной раз атаковал Одесскую область, пострадавших нет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале представитель Одесской ОВА Сергей Братчук.

"Враг в очередной раз атаковал область ракетой, пострадавших нет. Угроза ракетных атак с моря, воздуха, территории временно оккупированного Крыма - ПОСТОЯННАЯ И ВЫСОКАЯ.

Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги! Не лезьте на пляжи и в море: очередной подрыв, погиб человек", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Amber
    Кремлівському окурку , вкрай , потрібна Одеса , щоби відрізати нашу краіну від Чорного моря , але отримає плєшенФюрер болт в дупу ,
    так як Одеса і вся Украіна йому не по зубах 😠
    Скоро здохне , тварюка , від злоби 😡
  • olele
    В Белгороде прогремели мощные взрывы, в центре города начался пожар - https://www.rbc.ua/rus/news/belgorode-progremeli-moshchnye-vzryvy-tsentre-1656811036.html
  • Іван Васильович
    Та вє...ь уже хоч раз по Криму. За Одесу бомбардуйте Севастополь. Перевальне, аеродром в Качі.
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