Утром враг ударил по Криворожскому району Днепропетровщины, - Резниченко
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Утром враг ударил по Криворожскому району Днепропетровщины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВ Валентин Резниченко.
"У нас снова обстрелы. К утру враг ударил по Криворожскому району. Несколько раз попал по дачному массиву в Зеленодольске - три дома разрушены, один поврежден", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, люди не пострадали. В других районах области на эту минуту спокойно.