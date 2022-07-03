Утром враг ударил по Криворожскому району Днепропетровщины, - Резниченко

Утром враг ударил по Криворожскому району Днепропетровщины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВ Валентин Резниченко.

"У нас снова обстрелы. К утру враг ударил по Криворожскому району. Несколько раз попал по дачному массиву в Зеленодольске - три дома разрушены, один поврежден", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, люди не пострадали. В других районах области на эту минуту спокойно.

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