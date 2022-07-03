В Черном море находятся три российских ракетоносца с 24 крылатыми ракетами и два больших десантных корабля, - ОК "Південь"

В Черном море сейчас находятся в готовности к возможному применению ракетного вооружения три российских корабля с 24 крылатыми ракетами на борту и два больших десантных корабля.