В результате агрессии РФ в Украине 344 ребенка погибли и более 642 ранены, - Офис генпрокурора

Более 986 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации в нашем государстве. По состоянию на утро 3 июля 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось – 344. Возросло количество раненых – более 642.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Как отмечается, эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

"Больше всего пострадали дети в Донецкой области - 342, Харьковской - 185, Киевской - 116, Черниговской - 68, Луганской - 61, Николаевской - 53, Херсонской - 52, Запорожской - 31", - говорится в сообщении.

По данным ювенальных прокуроров, 2 июля в результате обстрела военными РФ гражданской инфраструктуры г. Доброполья Донецкой области получили ранения 7-летний мальчик и 3-летняя девочка.

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Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2102 учебных заведения. Из них 215 разрушены полностью.