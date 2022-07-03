Общие боевые потери РФ с начала войны - около 35 970 человек, 217 самолетов, 187 вертолетов, 1584 танка и 3744 бронированных машины. ИНФОГРАФИКА

Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 3 июля потери личного состава противника составляют около 35 970 человек.