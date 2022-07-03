Россияне готовятся сфальсифицировать результаты "голосования" в Херсонской области, - разведка Великобритании

Херсонщина наиболее полно из украинских регионов подвергнута российской оккупации. Сейчас россияне думают, как "оформить" ее включение в РФ.

Об этом говорится в отчете разведки Великобритании, сообщает Цензор.НЕТ.

Разведчики отметили, что оккупанты намерены провести "референдум" до осени 2022 года. А также, что они арестовали мэра города Игоря Колыхаева.

"Однако на оккупированных территориях продолжается широкомасштабное вооруженное и мирное сопротивление", - говорится в сообщении.

Также в Великобритании отмечают, что Херсонщина больше всех регионов Украины пострадала от российской оккупации.

Также смотрите: Освобожденная от рашистов сельская школа на Херсонщине. ФОТО

"Поиск конституционного решения проблемы оккупации, вероятно, является приоритетной политической задачей для России. Очень вероятно, что россияне готовы фальсифицировать голосование для достижения приемлемого результата", - подытожили в британской разведке.