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Россияне готовятся сфальсифицировать результаты "голосования" в Херсонской области, - разведка Великобритании

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Россияне готовятся сфальсифицировать результаты "голосования" в Херсонской области, - разведка Великобритании
Херсонщина наиболее полно из украинских регионов подвергнута российской оккупации. Сейчас россияне думают, как "оформить" ее включение в РФ.

Об этом говорится в отчете разведки Великобритании, сообщает Цензор.НЕТ.

Разведчики отметили, что оккупанты намерены провести "референдум" до осени 2022 года. А также, что они арестовали мэра города Игоря Колыхаева.

"Однако на оккупированных территориях продолжается широкомасштабное вооруженное и мирное сопротивление", - говорится в сообщении.

Также в Великобритании отмечают, что Херсонщина больше всех регионов Украины пострадала от российской оккупации.

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"Поиск конституционного решения проблемы оккупации, вероятно, является приоритетной политической задачей для России. Очень вероятно, что россияне готовы фальсифицировать голосование для достижения приемлемого результата", - подытожили в британской разведке.

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Топ комментарии

  • Valter Valter
    Голосование- это такое чужое и противное слово для рашистов. Зачем вы его вообще применяете? Тем более какое голосование если 80% местных жителей выехали спасаясь от окупантов.
  • Александр Шевченко f72a2718
    А хто в цьому сумнівається?
  • Ан Мур
    Відкрили мені Америку, з Британією разом.

    Втім, це добре, що в Європі ця правда розповсюджується. Тільки кричіть голосніше, нехай всі-всі-всі буржуї, середній клас чують вас!
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