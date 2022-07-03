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В Брестской области Беларуси начата ротация подразделений Вооруженных сил, - Генштаб ВСУ

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В Брестской области Беларуси начата ротация подразделений Вооруженных сил, - Генштаб ВСУ
В Брестской области Беларуси начата ротация подразделений вооруженных сил Республики.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины по поводу российского вторжения по состоянию на 6:00 3 июля в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. По имеющейся информации, с 1 июля 2022 года начата ротация подразделений вооруженных сил Республики Беларусь в Брестской области. Усиливается система противовоздушной обороны за счет подразделений Восточного военного округа вооруженных сил Российской Федерации", – говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Welt Schmerz
    Та й картопляний хій на них.

  • Бандерівець
    Поки орки з бульбашами не отримуватимуть атвєтки з України по своїй території, по той час вони будуть обстрілювати Україну !
  • olele
    В российском Белгороде снова взрывы.

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