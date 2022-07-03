В Брестской области Беларуси начата ротация подразделений Вооруженных сил, - Генштаб ВСУ
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В Брестской области Беларуси начата ротация подразделений вооруженных сил Республики.
Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины по поводу российского вторжения по состоянию на 6:00 3 июля в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. По имеющейся информации, с 1 июля 2022 года начата ротация подразделений вооруженных сил Республики Беларусь в Брестской области. Усиливается система противовоздушной обороны за счет подразделений Восточного военного округа вооруженных сил Российской Федерации", – говорится в сообщении.