"Предают самые дорогие", - от отца погибшего на крейсере "Москва" срочника сбежала жена после получения 7 миллионов рублей компенсации

Отец погибшего на российском крейсере "Москва" матроса-срочника Дмитрий Шкребец остался не только без сына, но и без жены. Женщина исчезла после того, как получила 7 млн рублей (около 3,6 млн грн) компенсации.

Об этом Шкребец написал в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

"Моя жена забрала все деньги и исчезла, сим-карты отключены. Вот такая моя жизнь, предают самые дорогие", - написал он.

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Сам Шкребец в соцсетях активно распространял антиукраинские призывы.

Как сообщалось ранее, житель оккупированной Ялты Дмитрий Шкребец написал запрос в симферопольский военный комиссариат после того, как ему сообщили, что его сын, 19-летний срочник Егор, служивший на крейсере "Москва", пропал без вести во время эвакуации экипажа. Вместе с Дмитрием Шкребцом запрос написали еще две семьи пропавших моряков.