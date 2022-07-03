Из-за активных боевых действий Донетчина может остаться без газоснабжения во время отопительного сезона, - Кириленко

Из-за активных боевых действий газоснабжение в Донецкой области во время отопительного сезона вряд ли будет.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко во время телемарафона.

"Подготовка идет с тем, чтобы область прошла отопительный сезон с минимальным количеством людей. При этом, я понимаю четко, что газоснабжение в области вряд ли будет, потому что идут активные боевые действия", - рассказал он.

Кириленко отметил, что по прогнозам, в области на отопительный сезон останется 300 тысяч граждан.

"Говорю откровенно, это очень большая цифра для всей области для отопительного сезона... Особую обеспокоенность вызывают многоквартирные дома", - добавил глава ОВА.

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