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Россияне во Франции "сидят тихо, как мыши под веником", – посол Украины Омельченко

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Россияне во Франции "сидят тихо, как мыши под веником", – посол Украины Омельченко
Влияние россиян во Франции значительно уменьшилось с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом в эфире национального телемарафона сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины во Франции Вадим Омельченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

"Россияне были очень активны во Франции. У них действительно много мощностей, много влияния было. Но сейчас они сидят тихо, как мыши под веником. Пока их не видно и не слышно. Есть некоторые попытки, но мы очень быстро реагируем и сейчас преимущество на на нашей стороне абсолютно", - сказал он.

По словам посла, французы "будто проснулись" и сейчас они солидарны с украинцами.

"Уровень поддержки – очень серьезный", – замечает Омельченко.

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