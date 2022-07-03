Почти 800 тыс. украинцев потеряли жилье из-за действий российских оккупантов, - Центр стратегических коммуникаций

Около 800 тысяч граждан Украины остались без крова вследствие полномасштабного вторжения России.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности в Telegram, об этом заявила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

По ее словам, больше всего разрушений жилищного фонда зафиксировано на востоке и севере страны, где происходили и продолжаются активные боевые действия.

"Российские оккупанты разрушили более 15 миллионов квадратных метров жилья украинцев. Больше всего повреждений жилищного фонда - в Донецкой, Харьковской, Киевской, Черниговской областях", - отметила Шуляк.

Нардеп добавила, что уже около 200 тыс. украинцев подали заявки на получение компенсации из-за разрушенного жилья.

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