В Германии опасаются потерять влияние в ЕС после вступления Украины, - Telegraph

Вступление Украины в Европейский союз может привести к усилению роли стран Восточной Европы.

Об этом сообщает британское издание The Daily Telegraph со ссылкой на собственные источники, передает Цензор.НЕТ.

Германия с подозрением смотрит на тесные связи Киева со странами Восточной Европы – прежде всего с Польшей – и опасается, что эти государства, объединившись, значительно подорвут влияние "старых стран", прежде всего Германии и Франции.

Нынешняя процедура голосования в Европейском Совете уже сейчас не по душе Германии – она зависит не только от количества голосующих стран, но и от их суммарного населения. Немецкий канцлер Олаф Шольц хотел бы как-то изменить эту систему, особенно накануне вступления Украины в ЕС через несколько лет. После вступления Украина станет пятой по величине страной в Евросоюзе и получит около 9% постоянных голосов в Евросовете.

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Также скептически к идее полноценного членства Украины в ЕС относится Португалия, но вопрос не в политике, а в деньгах. Португалия не желает превращаться в страну-донора, отправляя в бюджет ЕС больше денег, чем получит сама.