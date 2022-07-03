Рашисты оставили более 100 населённых пунктов Запорожской области без газа. Не прекращаются и похищения людей, - Старух

За последние сутки произошло 44 обстрела мирных населенных пунктов. Больше всего пострадали Орехов, Степногорск и Каменское, а также два села, которые входят в Пологовский и Васильевский районы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в эфире телеканала "Рада".

"Было зафиксировано 22 разрушения домов и объектов инфраструктуры. К сожалению, получил повреждение газопровод и на днях полностью прекращается газоснабжение в Васильевский район и город Мелитополь. Также газоснабжение прекращается в город Орехов до того момента, пока газопровод не будет восстановлен. Соответственно 109 населенных пунктов по всей области на сегодняшний день без газа, а большая их часть в Бердянском районе, который оккупанты оставили без газа еще во время штурма Мариуполя", - отметил глава ОВА.

Кроме этого, Александр Старух напомнил, что 80 населенных пунктов не имеют электроснабжения, а самая плохая ситуация на территориях, где непосредственно происходят боевые столкновения.

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"Из-за регулярных обстрелов и наглого поведения рашистов, ремонтные бригады не могут попасть к месту аварий для их ликвидации. Для восстановления поврежденных коммуникаций требуется режим тишины, но враг не желает его создавать. В результате чего страдает гражданское население.

Пока оккупанты готовятся к круговой обороне, однако получают постоянные удары со стороны Вооруженных Сил Украины. Да, утром на складах в городе Мелитополе были слышны взрывы, а на территории Токмака происходят межэтнические споры среди выходцев из российской федерации, которые продолжают грабить местных жителей и нагло делить их имущество", - отметили в ОВА.

Старух добавил: "В то же время в более спокойных местах Запорожской области продолжается работа по стабилизации общей ситуации: аграрии готовятся к сбору урожая, работают все службы, происходит проверка и ликвидация минирований. Что же касается представителей сельскохозяйственной сферы на временно оккупированных территориях, там они страдают от мародерства и устрашения со стороны врага.

Также насчитывается уже 385 случаев похищения людей, из них 157 человек продолжают находиться в заложниках. Среди них трое несовершеннолетних, в том числе 16-летний сын председателя Запорожской РВА Олега Буряка Владислав, который находится в заложниках более 80 дней.