МИД раскритиковал западные СМИ за использование терминов российских пропагандистов по поводу войны РФ против Украины

Спикер МИД Украины Олег Николенко упрекнул агентство AFP, которое сообщило, что якобы "украинские сепаратисты" захватывают Лисичанск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер дипломата.

"Агентство AFP стало жертвой российской пропаганды. Они называют российскую армию вторжения "украинскими сепаратистами", представляя войну России против Украины как внутренний конфликт - Кремль подбадривает. Что дальше - "украинские сепаратисты" обстреливают крылатыми ракетами из Каспия?" – написал Николенко.

Также читайте: Немецкий журналист Ронцхаймер попал под обстрел в Лисичанске: "Российская армия не различает военные и гражданские цели, а просто бомбит все подряд"