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МИД раскритиковал западные СМИ за использование терминов российских пропагандистов по поводу войны РФ против Украины

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МИД раскритиковал западные СМИ за использование терминов российских пропагандистов по поводу войны РФ против Украины
Спикер МИД Украины Олег Николенко упрекнул агентство AFP, которое сообщило, что якобы "украинские сепаратисты" захватывают Лисичанск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер дипломата.

"Агентство AFP стало жертвой российской пропаганды. Они называют российскую армию вторжения "украинскими сепаратистами", представляя войну России против Украины как внутренний конфликт - Кремль подбадривает. Что дальше - "украинские сепаратисты" обстреливают крылатыми ракетами из Каспия?" – написал Николенко.

МИД раскритиковал западные СМИ за использование терминов российских пропагандистов по поводу войны РФ против Украины 01

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Топ комментарии

  • mrSmith
    Іх правильно було б назвати не сепаратистами, а колабораціоністами.
  • МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
    рашистсько- французьскі сепаратисти із агенції AFP ,захоплюють мозги жабоїдів по вказівці куйла.
  • Олег Квиташ
    Ніколи там не було сепарні, а лише агентурна мережа кремля яка вела підривну діяльність в Україні. З цим терміном росіянам було простіше подавати події як громадянський конфлікт, але з початком бойових дій у 2014 році всі ці агенти стали колаборантами.
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