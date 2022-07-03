Уверен, что воины украинского флота гарантированно отправят вслед за "российским кораблем" оставшийся корабельный состав агрессора, - Зеленский

Сегодня украинские военные моряки отмечают свой профессиональный праздник в сложных условиях военной обстановки, в ожесточенных боях с российскими захватчиками.

Об этом говорится в поздравлении президента Украины Владимира Зеленского по случаю Дня Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Приветствую вас с Днем Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Сегодня украинские военные моряки отмечают свой профессиональный праздник в сложных условиях военной обстановки, в ожесточенных боях с российскими захватчиками на море, суше и в воздухе, проявляя героизм, отвагу, стойкость и непобедимый характер. Украина гордится вами, вдохновляется вашими боевыми успехами, всячески поддерживает, разделяет боль от потерь и верит в стойкость офицеров и матросов отечественного флота", - отметил глава государства.

От имени украинского народа Зеленский выразил благодарность всему личному составу Военно-морских сил Вооруженных сил Украины за победу и героическое исполнение воинского долга, мужество и самопожертвование.

В этот день мы преклоняем голову перед памятью тех, кто отдал свою жизнь в войне с российским агрессором. Вечная им слава!

"Уверен, что высокий профессионализм воинов украинского флота и умелое владение современным вооружением и военной техникой, которые вы уже продемонстрировали всему миру, гарантированно отправят вслед за "российским кораблем" остальной корабельный состав российского агрессора. Желаю украинским военным морякам крепкого здоровья, несокрушимого духа в отстаивании независимости и территориальной целостности Украины и новых побед в боях с оккупантами. Слава Военно-морским силам Украины!" - отметил Зеленский.

Смотрите также: Украинцы всегда демонстрировали отвагу на море, - Наев поздравил моряков с Днем Военно-морских сил ВСУ. ВИДЕО