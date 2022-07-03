"Дипломатия действует, но все попытки посредничества провалились из-за Путина", - глава МИД Италии Ди Майо о войне в Украине

Закончить войну в Украине необходимо по дипломатическому пути. Однако российские власти не желают садиться за стол переговоров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на министра иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо в интервью Corriere della Sera.

"Дипломатия действует, но все попытки посредничества провалились из-за Путина. Зеленский неоднократно демонстрировал признаки открытости, которые Путин всегда отвергал. Путь - дипломатическое решение, но перемирие может быть достигнуто лишь в том случае, если российская армия перестанет бомбить мирное население Украины", – считает он.

Итальянский министр также добавил, что Украина имеет право защищаться и ее нужно поддерживать, а также сказал, что Рим продолжает держать контакт с Москвой через свое посольство в надежде на мирное урегулирование ситуации.

Также читайте: Глава МИД Италии Ди Майо вышел из своей партии, которая не хотела поддерживать Украину: "Мы должны были выбрать, с какой стороны истории находиться"