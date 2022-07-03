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Шойгу доложил Путину о полной оккупации Луганщины

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Шойгу доложил Путину о полной оккупации Луганщины
Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об оккупации всей территории Луганской области.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.

Шойгу доложил Путину об оккупации Лисичанска. Но отметил, что россияне якобы оккупировали также Белогоровку, Новодружеск, Малорязанцево и Белую гору.

Он заявил, что общая площадь территорий, над которыми россияне взяли контроль за последние сутки, составляет 182 квадратных километра.

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Топ комментарии

  • Serhios Bond 5ae25a76
    твоей недонации,кацап-никогда и не было,мордва,мокша,мурома,чудь,чухонь...где они? вы-орда и будете уничтожены.
  • Serhios Bond 5ae25a76
    я тебя немного расстрою,но позавчера было освобождено Потёмкино,а вчера-Ивановка,крупнейшая херсонская группировка ваша в Высокополье-фактически окружена и сейчас-попросту уничтожается,я в Зеленодольске и в ВСУ,а ты лапоть-готовься к карнавалу)))
  • Alex_dos
    Кацапе, що ти тут забув?
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