Объем помощи доноров на послевоенное восстановление Украины может превысить €500 млрд, - Bloomberg

На Конференции по восстановлению Украины, которая состоится 4-5 июля в швейцарском Лугано, украинская делегация представит план послевоенного восстановления.

По данным агентства Bloomberg, документ состоит из примерно двух тысяч страниц, сообщает Цензор.НЕТ.

Доноры должны предоставить украинскому правительству отзыв на проект в ближайшие месяцы. Представители Европейского союза сообщили, что основную часть финансовой помощи на восстановление, объем которой может превысить 500 миллиардов евро, даст блок.

Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, изучает варианты финансирования, включающие гранты и ссуды. В то же время, официальные лица сдержанно выдвигают оценки, пока война продолжается.

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