С сентября дети от 13 лет начнут ограниченное обучение владению оружием, - Washington Post

Польша, страна Варшавского договора, в свое время находившаяся под сапогом Советского Союза, сегодня является самым строгим критиком Москвы в Европе. Чтобы противостоять воинственной России, официальные лица страны обещают удвоить размер своих вооруженных сил до 300 тыс. военнослужащих, хотя некоторые политики стремятся ослабить строгие законы об оружии, чтобы передавать больше оружия в руки гражданских.

Об этом говорится в статье Washington Post, информирует Цензор.НЕТ.

"Успех Украины в развертывании вооруженных гражданских лиц для усиления регулярных сил (ТРО. - Ред.), похоже, вдохновил Польшу и другие соседние страны увидеть выигрышную модель в "гражданском солдате". Здесь призыв к оружию распространяется за пределы традиционной армии, в залы заседаний и даже польские школы. Уже в сентябре дети от 13 лет должны начать ограниченное обучение владению оружием", - говорится в статье.

"Это, очевидно, последствия войны", - сказал в интервью министр образования Пшемислав Чарнек.

"Десять лет назад, если бы действующий министр предложил, чтобы ученики начальной школы проводили такие занятия, его бы высмеяли. Однако то, что мы увидели [в Украине], и то, как эта война велась, с какими зверствами, показали нам, что опасность реальная", - отмечает он.

"Это необходимые навыки", - добавил Чарнек.

"Речь идет не о милитаризации детей, а о навыках, которые будут полезны для безопасности в случае эскалации конфликта", – уточнил он.

В статье также отмечается, что Польша неустанно пытается возобновить обучение владению оружием в школах, включая теоретическое обучение в восьмом классе и тактическое, практическое обучение в девятом классе. Инструкция будет совмещать технологию виртуальной реальности и личную стрельбу в тирах.

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"Если Россия когда-нибудь задумает напасть на Польшу, то она должна знать, Кремль должен знать, что в Польше 40 миллионов поляков готовы встать с оружием в руках, чтобы защитить свою родину", - заявил в июне премьер-министр Матеуш Моравецкий во время торжественного открытия школьного тира в южном городе Мишкуве.