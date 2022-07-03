Швейцария не может разрешить передачу Киеву военных материалов своего производства, потому что сохраняет нейтралитет, - президент Кассис

Сейчас в Швейцарии стали обсуждать возможность сближения с НАТО. Однако переговоры страны с Альянсом пока не привели к договоренностям по поставкам оружия и боеприпасов швейцарского производства в Украину.

Об этом в интервью ZN.UA заявил президент Швейцарии Игнацио Кассис, передает Цензор.НЕТ.

"Швейцария сразу осудила нарушение Россией международного гуманитарного права. Но важно понимать, что принятие санкций ЕС против России никоим образом не изменило нейтралитет Швейцарии", - подчеркнул Кассис.

По его словам, страна продолжает соблюдать нейтралитет, в узком смысле закона о нейтралитете, который утверждает, что Швейцария не может отдавать предпочтение ни одной из воюющих сторон.

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Кассис добавил, что в этом месяце правительство его страны пересмотрело передачу швейцарских военных материалов третьими странами в Украину, а также экспорт военных материалов в виде технических узлов и отдельных деталей европейским оборонным компаниям.

"Но, исходя из экспортных критериев Закона о военных материалах и принципах равного отношения по закону о нейтралитете, мы не можем утвердить заявку на передачу Украине военных материалов швейцарского происхождения", - объяснил Кассис.

Напомним, что из европейских государств поступали запросы в Швейцарию по поставке военных материалов. Речь идет прежде всего о возможности пополнения собственных запасов после того, как эти страны окажут военную помощь Украине. В то же время, в официальном Берне понимают, что есть возможность того, что доставленную для пополнения европейских запасов технику могут дальше переслать на нужды Киева.

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