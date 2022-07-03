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Российских поэтов и писателей исключат из школьной программы, - Шкарлетт

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Российских поэтов и писателей исключат из школьной программы, - Шкарлетт
Министерство в ближайшее время примет решение об исключении русских поэтов и писателей из школьной программы.

Об этом министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил в эфире национального телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Ожидаем, что такое решение будет принято в ближайшее время... комиссия уже рекомендовала, на сегодняшний день прорабатывают специалисты министерства", - сказал Шкарлет.

Министр отметил, что этот вопрос очень чувствительный, поскольку в Украине нет семей, которые не пострадали бы от российской агрессии.

Шкарлет отметил, что образовательный процесс с нового учебного года уже будет проходить с изменениями.

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Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Вся кацапська хрюканіна має бути викинута з України...
  • Ustym Karmaliuk
    нарешті. а шо ще має статися, щоб "Сватів" заборонили?
  • MAKAROV ddf66d11
    удивлен что этого до сих пор не сделано. Все писульки этих рабовладельцев вроде Пушкина, ********. Лермонтова и т.д. должны быть полностью запрещены
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