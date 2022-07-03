Российских поэтов и писателей исключат из школьной программы, - Шкарлетт
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Министерство в ближайшее время примет решение об исключении русских поэтов и писателей из школьной программы.
Об этом министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил в эфире национального телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Ожидаем, что такое решение будет принято в ближайшее время... комиссия уже рекомендовала, на сегодняшний день прорабатывают специалисты министерства", - сказал Шкарлет.
Министр отметил, что этот вопрос очень чувствительный, поскольку в Украине нет семей, которые не пострадали бы от российской агрессии.
Шкарлет отметил, что образовательный процесс с нового учебного года уже будет проходить с изменениями.