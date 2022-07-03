Германия обсуждает с союзниками условия предоставления Украине гарантий безопасности, - Шольц

Германия с союзниками обсуждает условия предоставления Украине гарантий безопасности после окончания войны, развязанной Россией.

Об этом заявил канцлер Олаф Шольц, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Мы обсуждаем с близкими союзниками вопросы о гарантиях безопасности, которые мы можем дать. Это непрерывный процесс. Понятно, что он не будет таким, как если бы кто-то был членом НАТО", - заявил он.

Шольц добавил, что дипломатическая сфера ведет подготовку к периоду после окончания войны в Украине, который, по его мнению, скоро наступит.

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