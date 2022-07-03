Лисичанск не находится под "полным контролем" войск РФ, - Минобороны
15 42291
Советник министра обороны Украины Юрий Сак заявил, что город Лисичанск не находится под "полным контролем" российских войск.
Об этом он сказал в комментарии BBC, сообщает Цензор.НЕТ.
Сак опроверг заявления Москвы о том, что город взят россиянами. Но он добавил, что ситуация в городе была "очень напряженной уже достаточно долго", а российские сухопутные войска "непрерывно атаковали город".
"Для украинцев ценность человеческой жизни - главный приоритет, поэтому иногда мы можем отступать с определенных территорий, чтобы в будущем их отвоевать", - добавил он.
Напомним, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полной оккупации Луганской области, отметив, что россияне полностью взяли Лисичанск под контроль.