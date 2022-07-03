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Лисичанск не находится под "полным контролем" войск РФ, - Минобороны

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Лисичанск не находится под "полным контролем" войск РФ, - Минобороны
Советник министра обороны Украины Юрий Сак заявил, что город Лисичанск не находится под "полным контролем" российских войск.

Об этом он сказал в комментарии BBC, сообщает Цензор.НЕТ.

Сак опроверг заявления Москвы о том, что город взят россиянами. Но он добавил, что ситуация в городе была "очень напряженной уже достаточно долго", а российские сухопутные войска "непрерывно атаковали город".

"Для украинцев ценность человеческой жизни - главный приоритет, поэтому иногда мы можем отступать с определенных территорий, чтобы в будущем их отвоевать", - добавил он.

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Напомним, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полной оккупации Луганской области, отметив, что россияне полностью взяли Лисичанск под контроль.

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Топ комментарии

  • Ан Мур
    а коли вся зелена жОПа казала правду?
  • Oleksiy Burkovskyy f4da03d1
    3 дня назад Арестович сказал, что Лисичанск будут брать пол года и все расиянцы под ним полягут. Обманул, психолог.
  • Алексей Первеев 0c647dc7
    Замість сумувати тут на люди - перекажіть тихенько кошти ЗСУ, волонтерам або переселенцям. Не попустить - подвойте суму і повторіть. І так до поліпшення стану.
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