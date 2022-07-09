На южном направлении ВСУ уничтожили почти 200 оккупантов, вражеские склады и технику, - ОК "Південь"

На защите южных рубежей украинские защитники уничтожили 194 захватчика, 42 единицы вражеской техники и 3 склада боеприпасов россиян.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОК "Південь".

"Новых ударных группировок не создает, в основном придерживается тактики контрбатарейной борьбы".

Однако в Херсонской области, в районе Княжевки и Ольгиного, противник пытался совершить прорыв диверсионно-разведывательными группами до 10 рашистов. Удачи не имел. Получив отпор, ретировался", - говорится в сообщении.

В течение прошедшего дня ракетные и авиационные удары продолжались как по линии столкновения, так и по тыловым районам.

Парой Ка-52 была атакована окраина Белого Криницы и из тяжелой артиллерии обстреляна Большая Костромка Херсонской области. Критических разрушений и пострадавших нет.

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На Николаевщине в результате утреннего обстрела разрушений подверглись станция техобслуживания в Высунске, здание школы и соседние жилые дома в Березнеговатой, частные дома, бытовые складские помещения и дворовые гаражи в Новосеменовке.

При этом враг использует для обстрелов зенитно-ракетный комплекс С-300, модифицированный под зарядку разрывными снарядами с увеличенным осколочно-поражающим действием. Потерь среди местного населения нет.

Поздним вечером враг накрыл "Градом" Червоногригоревку на Днепропетровщине, бив с другого берега водохранилища. Информация о разрушениях и жертвах уточняется.

Дважды в день парами украинских штурмовиков нанесены удары по скоплению противника в районе Снигиревки.

Всего за сутки, по итогам нанесения огневых поражений врагу подразделениями ВСУ на юге нанесены такие потери: 194 оккупанта и 42 единицы техники, среди которых 2 РСЗО "Град", 2 командно-штабных машины, 4 зенитных пушечно-ракетных комплекса "Панцирь-С1" , 1 пуско-зарядная установка зенитно-ракетного комплекса "Бук-М2", 6 самоходных гаубиц типа "Акация", 26 единиц автомобильной техники, 1 беспилотник-разведчик "Орлан-10" и 3 склада с боеприпасами.

В Одесской области штормовое море принесло к побережью и в Днестровский лиман 2 морские мины. Обе мины были уничтожены силами подрывной команды Военно-Морских Сил.

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