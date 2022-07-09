В Конгрессе США просят Байдена проверить возможные связи Ермака с Россией
Об этом она сообщила в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня я направила письмо Джо Байдену с просьбой предоставить брифинг по надзорным процедурам, которые осуществляются в отношении главы Администрации президента Зеленского Андрея Ермака", - заявила конгрессвумен.
"На основании всевозможных разведывательных данных, действий Ермака в Украине и его вероятных соглашений с Россией, Конгрессу необходимо срочно получить эту информацию, чтобы подтвердить или опровергнуть разные серьезные обвинения", - отметила Спартц.
По словам конгрессвумен, США принимают материальное участие в российско-украинской войне, и Украина нуждается во все большей помощи.
Также Спартц отметила, что Ермак назначил Олега Татарова своим заместителем по вопросам правоохранительных органов для борьбы с коррупцией, который, как хорошо известно президенту Байдену, затягивает назначение независимого антикоррупционного прокурора более года, что привело к нетрудоспособности САП и НАБУ.
"В 2020 году до назначения Татаров находился под следствием НАБУ, где его дело якобы ненадлежащим образом передали обычному прокурору и закрыли. Татаров также был высокопоставленным чиновником милиции при бывшем президенте Януковиче, преследуя участников Евромайдана.
Поскольку президент Зеленский очень настойчиво работает над развитием альянсов с Западом и нашей страной, наша обязанность сообщить ему, если мы можем иметь какие-то беспокойства относительно ключевых людей вокруг него. Это также наша обязанность перед храбрыми украинскими воинами и сильным украинским народом, борющимся за свободу и международный порядок для всех нас", - отметила она в письме.
Напомним, Виктория Спартц является первой этнической украинкой в Конгрессе США. Она родилась на Черниговщине и переехала в Соединенные Штаты в возрасте 22 лет.