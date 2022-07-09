Мусорная свалка, птицекомплекс и поле обстреляли оккупанты на Харьковщине, - ОВА

Российские оккупанты продолжают бить по гражданской инфраструктуре на Харьковщине.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Поля урожая, птицекомплекс, свалки и открытые территории. Такие "цели" поражала российская "армия" в течение суток на Харьковщине. По Харькову Штаб обороны обстрелов не зафиксировал.

Этой ночью были попадания в Солоницевской громаде, Харьковского района. Горела хвойная подстилка и шатер ресторанного комплекса. Также в 22:05 были попадания по открытой территории в Нововодолажской громаде", - говорится в сообщении.

На Изюмщине из-за обстрелов горела свалка, площадью 5 га. Также на Изюмщине произошло возгорание птицекомплекса.

"В Чугуевской, Сахновщинской, Слобожанских громадах горели поля ячменя, пшеницы. Общая площадь - более 25 га! Снова под обстрелами Золочевская громада возникали пожары в складских помещениях", - отметил глава ОВА.

Из-за обстрелов в Циркуновской громаде пострадала женщина 64 лет, она получила осколочные ранения, состояние - среднее. Медики оказали всю необходимую помощь.

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