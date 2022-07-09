За прошедшие сутки вследствие обстрелов оккупантами Николаевщины повреждены железная дорога, жилые дома, горели поля и лес, - облгосадминистрация

Войска РФ обстреливают Николаевщину: повреждены две железнодорожные станции, дома, горели поля и лес на Кинбурнской косе.

Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Баштанский район. В Березнеговатской громаде продолжаются постоянные обстрелы сел по линии разграничения. В часности, ночью, 8 июля, обстрелам подверглись станция Березнеговатое, с. Мураховка и с. Калиновка Березнеговатской громады. Предварительно - без жертв. Информация о повреждениях уточняется. В результате попадания боеприпасов и их обломков горели пожнивные остатки и сухая трава на открытой территории с. Доброе Баштанской громады", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Николаевском районе 8 июля, ориентировочно с 12:00, российские захватчики обстреляли село Новониколаевка Первомайской громады, в результате чего частично повреждены жилые дома и каменные ограды. Также произошло возгорание полей с зерновыми, лесополосы и сухостоя. Потерпевших нет.

Также вчера после вражеских обстрелов возник пожар леса на Кинбурнской косе и два пожара хвойного настила на территории лесничества вблизи с. Васильевка Очаковской громады.

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Напомним, утром 9 июля Николаев подвергся обстрелам. Подробная информация уточняется.