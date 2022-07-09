Рашисты нанесли удар по жилому району Харькова, - Синегубов
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Российские оккупационные войска ударили ракетами по жилому району Харькова.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
"В Харькове в одном из жилых районов оккупанты нанесли, предварительно, ракетный удар.
На месте работают все службы. Уважаемые харьковчане максимально ограничьте пребывание на улицах города. Российские оккупанты действуют коварно и непредсказуемо, пытаясь запугать мирное население", - говорится в сообщении.
Позже Синегубов рассказал, что трое гражданских, в том числе один ребенок, госпитализированы в медицинские учреждения. Еще 4 людям медики оказали помощь на месте.