Число жертв обстрела Кривого Рога возросло до двух, в больнице скончалась 20-летняя девушка, - ОВА
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В больнице скончалась вторая жертва обстрела Кривого Рога российскими оккупационными войсками.
Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко, информирует Цензор.НЕТ.
"В больнице скончалась 20-летняя девушка, раненая утром из-за вражеского обстрела Кривого Рога. Медики несколько часов боролись за ее жизнь. К сожалению, ранения были сверхтяжелыми... Этот дикарский обстрел мирного города унес жизни двух людей", - говорится в сообщении.
Три человека получили ранения. Двоим врачи оказали помощь, и они сейчас дома.
"43-летний мужчина в больнице. Это отец погибшей девушки. Как ему сказать, что его ребенка больше нет?" - добавил Резниченко.