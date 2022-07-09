Число жертв обстрела Кривого Рога возросло до двух, в больнице скончалась 20-летняя девушка, - ОВА

В больнице скончалась вторая жертва обстрела Кривого Рога российскими оккупационными войсками.

Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко, информирует Цензор.НЕТ.

"В больнице скончалась 20-летняя девушка, раненая утром из-за вражеского обстрела Кривого Рога. Медики несколько часов боролись за ее жизнь. К сожалению, ранения были сверхтяжелыми... Этот дикарский обстрел мирного города унес жизни двух людей", - говорится в сообщении.

Три человека получили ранения. Двоим врачи оказали помощь, и они сейчас дома.

"43-летний мужчина в больнице. Это отец погибшей девушки. Как ему сказать, что его ребенка больше нет?" - добавил Резниченко.

Смотрите также: Утром российские войска ударили из "Градов" по жилым кварталам Кривого Рога, есть жертвы, - Резниченко. ФОТО