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Число жертв обстрела Кривого Рога возросло до двух, в больнице скончалась 20-летняя девушка, - ОВА

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Число жертв обстрела Кривого Рога возросло до двух, в больнице скончалась 20-летняя девушка, - ОВА
В больнице скончалась вторая жертва обстрела Кривого Рога российскими оккупационными войсками.

Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко, информирует Цензор.НЕТ.

"В больнице скончалась 20-летняя девушка, раненая утром из-за вражеского обстрела Кривого Рога. Медики несколько часов боролись за ее жизнь. К сожалению, ранения были сверхтяжелыми... Этот дикарский обстрел мирного города унес жизни двух людей", - говорится в сообщении.

Три человека получили ранения. Двоим врачи оказали помощь, и они сейчас дома.

"43-летний мужчина в больнице. Это отец погибшей девушки. Как ему сказать, что его ребенка больше нет?" - добавил Резниченко.

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Дикунство було голосувати за проросійські сили тридцять років поспіль.
    Обстріли це вже наслідок.
  • Oleksandr Riabukha
    То не голосували а викликали диявола. Слухати рузкую музику співати рузкіє пєсні, бути в рузком інфополі - то все є теж викликання диявола.
  • Віталій Маркович
    орки ї--чі-горіти вам в пеклі-
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