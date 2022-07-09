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Активисты требуют создать ландшафтный заказник на территории обоих склонов Протасового Яра: "Выполните завещание Романа Ратушного"

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Активисты требуют создать ландшафтный заказник на территории обоих склонов Протасового Яра: "Выполните завещание Романа Ратушного"
Общественная организация "Защитим Протасов Яр" требует создать ландшафтный заказник на обоих склонах Протасового Яра.

Об этом организация сообщает в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Требуем от Киевсовета выполнить завещание Романа Ратушного – создать заказник на обоих склонах Протасового Яра. ...14 июля (четверг) в 10:00 запланирована сессия Киевсовета, на которую вынесены проекты решений по земельным вопросам, которые депутаты задолжали киевлянам еще до войны. Речь идет, в частности, об отмене незаконных изменений в генплане относительно участков Протасового Яра, на которых должен быть создан заказник.

Вчера обнародовали повестку дня на эту сессию, и громада Протасового Яра с огромным удивлением не нашла в перечне главного – решения о создании ландшафтного заказника в Протасовом Яру", - говорится в сообщении.

Организация напомнила, что суды окончательно признали недействительным незаконный договор субаренды в Протасовом Яре. В процессе активно участвовал Роман Ратушный.

"И теперь после того, как Рому убили российские подонки, Киевсовет пытается "забыть" поставить на голосование решение, которое должно воплотить дело его жизни?" Проект решения о создании заказника на обоих склонах Протасового Яра должен быть включен в повестку дня вместе с представленными и согласованными предложениями и проголосован именно 14 июля. Это не просто требование киевлян к вам как ваших избирателей. Это не просто мечта Ромы Ратушного, которая должна быть воплощена в жизнь. Это теперь еще и наша обязанность по выполнению завещания Романа", - подчеркнули активисты.

Организация требует:

- немедленно внести в повестку дня сессии 14 июля проект решения о создании ландшафтного заказника на обоих склонах Протасового Яра;
- 14 июля проголосовать этот проект вместе с предложениями, учитывающими последние судебные решения по участкам в Протасовом Яре;
- создать ландшафтный заказник на территории обоих склонов Протасового Яра и сохранить в Киеве 20 гектаров леса.

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Топ комментарии

  • Garry Grant
    Який ліс? Ви що? Тільки пара "свічок" з підземним паркінгом та ще торгово-розважальний комплекс гармонійно впишуться в центр столиці воюючої країни.
  • акаб акабіч
    ти тупе? Ратушний загинув на війні. це справа його життя. закони приймають не ті, хто воює
  • андрій лебеденко
    так, з цією ублюдочною владою ці питання треба ставити, бо попри війну, тишком-нишком на весну у протасовому яру збудують не дві, а п'ять свічок з трц на додачу... для уродів жодних завад немає... он їbучий шмигаль буквально днями підмахнув постанову, яка дозволяє забудовникам розпочинати будівництво навіть без погодження усієї будівельної документації... тому зараз треба бути особливо пильними...
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