Войска РФ ударили по Сумщине из РСЗО и стреляли из вертолетов, - ОВА

Утром оккупанты обстреляли территорию Сумщины из реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Ночь на 9 июля была тихой, а вот утро началось обстрелами. После семи утра российский вертолет выпустил две ракеты по Белопольской громаде. В половине восьмого - по Хотинской громаде было выпущено 5 ракет из реактивных систем залпового огня.

И около семи сорока пяти российский вертолет обстрелял Миропольскую громаду. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - отметил Живицкий.

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