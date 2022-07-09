Для Украины важно сейчас сохранять транзит российского газа, чтобы армия РФ не уничтожала газотранспортную инфраструктуру, - Макогон
Об этом сообщил генеральный директор Оператора Газотранспортной системы Украины Сергей Макогон в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГТС.
"Если не будет транзита, мы снизим мощности газотранспортной системы в соответствии с потребностями украинских потребителей. У нас есть собственный рынок газа, есть собственная добыча", – подчеркнул он.
Макогон говорит, что для Украины важно сохранить транзит именно во время войны. Пока транзит проходит через Украину, россияне целенаправленно не уничтожают газотранспортную инфраструктуру.
"Для нас это возможность продолжать поставлять газ украинским потребителям", – пояснил гендиректор Оператора ГТС Украины.
Макогон отметил, что в настоящее время "Газпром" использует менее 40% от забронированных, согласно контракту, мощностей украинской ГТС. Способность системы – примерно в восемь раз больше.
Также Оператор ГТС Украины обратился к Минэкономики Германии и их Регулятору с предложением пересмотреть исключения из законодательства Германии, предоставленные "Северному потоку-1".
Это делают для того, чтобы уберечь украинскую газотранспортную инфраструктуру от уничтожения российскими оккупантами. В случае остановки или ограничения транзита через "Северный поток-1", российская сторона до полного ввода эмбарго на российский газ будет вынуждена транспортировать газ по украинскому маршруту.