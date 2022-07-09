Для Украины важно сейчас сохранять транзит российского газа, чтобы армия РФ не уничтожала газотранспортную инфраструктуру, - Макогон

Через 3-4 года, учитывая политику, Россия полностью потеряет рынок газа Европы. Соответственно, остановится и транзит российского газа через территорию Украины.

Об этом сообщил генеральный директор Оператора Газотранспортной системы Украины Сергей Макогон в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГТС.

"Если не будет транзита, мы снизим мощности газотранспортной системы в соответствии с потребностями украинских потребителей. У нас есть собственный рынок газа, есть собственная добыча", – подчеркнул он.

Макогон говорит, что для Украины важно сохранить транзит именно во время войны. Пока транзит проходит через Украину, россияне целенаправленно не уничтожают газотранспортную инфраструктуру.

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"Для нас это возможность продолжать поставлять газ украинским потребителям", – пояснил гендиректор Оператора ГТС Украины.

Макогон отметил, что в настоящее время "Газпром" использует менее 40% от забронированных, согласно контракту, мощностей украинской ГТС. Способность системы – примерно в восемь раз больше.

Также Оператор ГТС Украины обратился к Минэкономики Германии и их Регулятору с предложением пересмотреть исключения из законодательства Германии, предоставленные "Северному потоку-1".

Это делают для того, чтобы уберечь украинскую газотранспортную инфраструктуру от уничтожения российскими оккупантами. В случае остановки или ограничения транзита через "Северный поток-1", российская сторона до полного ввода эмбарго на российский газ будет вынуждена транспортировать газ по украинскому маршруту.

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