Новости

Заявления конгрессвумен США Спартц о якобы связях Ермака с РФ – это манипуляция, - МИД

46 398481
Заявления конгрессвумен США Спартц о якобы связях Ермака с РФ – это манипуляция, - МИД
В МИДе прокомментировали заявления конгрессвумен США Виктории Спартц о якобы связях главы ОП Андрея Ермака с Россией.

Спикер МИД Олег Николенко назвал заявления Спартца "манипуляцией", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, это явная попытка вернуть в американскую политику классические нарративы российской пропаганды о якобы связях руководства Украины с Россией и втянуть наше государство во внутреннюю политику США.

"Советуем госпоже Спартц оставить попытки заработать себе дополнительный политический капитал на безосновательных спекуляциях вокруг темы войны в нашей стране и горе украинцев. Особенно циничны манипуляции об Украине и ее руководстве от конгрессвумен украинского происхождения.

Член Конгресса должен также прекратить подрывать существующие механизмы предоставления США военной помощи для Украины. Украинская сторона максимально открыто взаимодействует с американскими партнерами, предоставляя исчерпывающую информацию об использовании техники. Дальнейшая бюрократизация и затягивание процесса, к которому очевидно и стремится Виктория Спартц, будет способствовать лишь дальнейшему продвижению российских захватчиков. На такой сценарий только и рассчитывают в Кремле", – подчеркнул Николенко.

Напомним, ранее первая украинка в Палате представителей Конгресса США Виктория Спартц направила президенту Байдену письмо о возможных связях главы ОП Андрея Ермака с РФ.

Также читайте: В Конгрессе США просят Байдена проверить возможные связи Ермака с Россией

Топ комментарии

  • Ан Мур
    Борислав Береза (скріни татарова - за цією ссиллю): "Какие же дебилы работают в ОП. Они решили отвертить ... А попытка обвинить Викторию Спартц в коррупции, исполненная в анонимном ОПешечном стиле, показывает уровень днища этих идиотов. Сейчас начнут разгонять, что она трампистка, не хочет помогать Украине и так далее. Хомячкам может и зайдет. Для того, чтоб понять кому отвечают полудурки в полукедах из ОП, хочу напомнить, что республиканка Виктория Спартц присутствовала на подписании ленд-лиза, а это о многом говорит для тех, кто понимает происходящее в американском политикуме"
    Так вот, эта история только начало. И процесс запустило то, что ОП обманул США и ЕС не назначив Главу САП и игнорируя борьбу с коррупцией даже во время войны.
    Кстати, в еще одном обращении Спартц есть прямая рекомендация Зеленскому: - Президент Зеленский должен перестать играть в политику и театр и начать управлять, чтобы лучше поддерживать свои военные и местные органы власти.

    Но укрсучвласть, видимо, ничего не поняла"
  • botoks
    почему манипуляция ? докажите что связей нет и все
  • Alex Bylim acfe5d4d
    зелена наволоч вкрай ******, готові похерити підтримку США заради ******** агента рашистів який щє до війни повинен був присісти
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости