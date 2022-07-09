Заявления конгрессвумен США Спартц о якобы связях Ермака с РФ – это манипуляция, - МИД

В МИДе прокомментировали заявления конгрессвумен США Виктории Спартц о якобы связях главы ОП Андрея Ермака с Россией.

Спикер МИД Олег Николенко назвал заявления Спартца "манипуляцией", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, это явная попытка вернуть в американскую политику классические нарративы российской пропаганды о якобы связях руководства Украины с Россией и втянуть наше государство во внутреннюю политику США.

"Советуем госпоже Спартц оставить попытки заработать себе дополнительный политический капитал на безосновательных спекуляциях вокруг темы войны в нашей стране и горе украинцев. Особенно циничны манипуляции об Украине и ее руководстве от конгрессвумен украинского происхождения.

Член Конгресса должен также прекратить подрывать существующие механизмы предоставления США военной помощи для Украины. Украинская сторона максимально открыто взаимодействует с американскими партнерами, предоставляя исчерпывающую информацию об использовании техники. Дальнейшая бюрократизация и затягивание процесса, к которому очевидно и стремится Виктория Спартц, будет способствовать лишь дальнейшему продвижению российских захватчиков. На такой сценарий только и рассчитывают в Кремле", – подчеркнул Николенко.

Напомним, ранее первая украинка в Палате представителей Конгресса США Виктория Спартц направила президенту Байдену письмо о возможных связях главы ОП Андрея Ермака с РФ.

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