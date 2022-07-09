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"Луганщина держит оборону, полной оккупации нет", - Гайдай

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"Луганщина держит оборону, полной оккупации нет", - Гайдай
Украинские защитники держат оборону Луганской области, полной оккупации российскими войсками нет.

Об этом в Facebook сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Луганщина держит оборону, полной оккупации нет. Орки приостановили свои наступления из-за уничтожения складов боеприпасов и казарм украинскими военными. Рашисты планируют размещать боекомплекты в детских садах и школах", - отметил он.

Гайдай также рассказал, что Луганская ОВА скоро откроет гуманитарные центры для наших переселенцев по всей стране, также будут работать горячие линии громад области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Северодонецк на грани гуманитарной катастрофы, оккупанты мародерят имущество горожан, - Гайдай

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