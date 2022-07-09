Предателя-нардепа Ковалева исключили из налогового комитета ВР
Об этом в Telegram сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
"Парламент исключил депутата-коллаборанта Ковалева из налогового комитета ВРУ. За соответствующее постановление №7535 проголосовало 279 депутатов.
По фракциям:
СН-188
ЕС- 18
"Батькивщина" – 12
"Платформа за жизнь и мир" - 13
"За майбутнє" – 9
"Голос" - 8
"Довіра" – 13
"Відновлення України" – 9
Внефракционные - 9.
Надеюсь, что скоро будет и решение правоохранительных органов по этому изменнику. Показания по нему я лично и члены нашего комитета уже дали ГБР", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что экснардеп "Слуги народа" Алексей Ковалев стал предателем и провел встречу с представителем Кремля в Херсонской области.
ГБР сообщило экснардепу о подозрении в госизмене и пособничестве РФ.