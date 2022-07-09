Предателя-нардепа Ковалева исключили из налогового комитета ВР

Бывший "слуга народа" Алексей Ковалев, подозреваемый в госизмене и пособничестве РФ, исключен из состава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Об этом в Telegram сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"Парламент исключил депутата-коллаборанта Ковалева из налогового комитета ВРУ. За соответствующее постановление №7535 проголосовало 279 депутатов.

По фракциям:

СН-188

ЕС- 18

"Батькивщина" – 12

"Платформа за жизнь и мир" - 13

"За майбутнє" – 9

"Голос" - 8

"Довіра" – 13

"Відновлення України" – 9

Внефракционные - 9.

Надеюсь, что скоро будет и решение правоохранительных органов по этому изменнику. Показания по нему я лично и члены нашего комитета уже дали ГБР", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что экснардеп "Слуги народа" Алексей Ковалев стал предателем и провел встречу с представителем Кремля в Херсонской области.

ГБР сообщило экснардепу о подозрении в госизмене и пособничестве РФ.

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