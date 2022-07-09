Россияне увеличивают масштабы подкупа населения оккупированных территорий, чтобы получить паспортные данные, - ССО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ССО "Спротив".
"Тактика оккупантов очень проста: создать социальный кризис и затем выдавать единовременные выплаты 10 тыс. рублей в обмен на паспорт. Ранее россияне его применили к пенсионерам, но с 6 июля расширили перечень тех, кто может получить 10 тыс. рублей. В частности теперь деньги могут получить малообеспеченные семьи, матери с детьми до 3 лет и другие социально незащищенные слои населения. На людей продолжают оказывать давление, чтобы они были вынуждены брать российские документы", - говорится в сообщении.
Продолжается и принудительная паспортизация в местах лишения свободы. Для этого к заключенным применяют психологическое и физическое давление.
В ССО напоминают, что ранее оккупанты начали давить на заключенных "Северной исправительной колонии №90", чтобы те подавались на российские паспорта. Руководитель колонии Евгений Соболев перешел на сторону врага и уже 18 июня его машина неожиданно взорвалась. Предатель выжил, но лечиться решил в Крыму, потому что не доверяет херсонским врачам.