Россия не собирается выводить войска с юга Украины, - посол РФ в Великобритании Келин
Об этом заявил посол Российской Федерации в Великобритании Андрей Келин в интервью Reuters, отвечая на вопросы о планах РФ, передает Цензор.НЕТ.
Он добавил: "Трудно прогнозировать вывод войск с юга Украины, потому что мы уже имеем опыт, как после ухода начинаются провокации, всех расстреливают и так далее".
Также посол повторил манипулятивные причины полномасштабного вторжения: "защита русскоязычных людей" (которых "проигнорировал Запад") и сопротивление США ("унижающие Россию" после распада СССР, расширив НАТО на восток, и "используют Украину", чтобы угрожать РФ).
По словам Келина, рано или поздно Киев должен решить: заключить мирное соглашение с Россией или "продолжать сползать" в полный крах.
Автор материала Джейк Корделл отмечает, что ответы посла дают понять потенциальную конечную цель России в Украине: принудительный раздел, который лишит страну более пятой части ее территории.