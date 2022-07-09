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Россия не собирается выводить войска с юга Украины, - посол РФ в Великобритании Келин

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Россия не собирается выводить войска с юга Украины, - посол РФ в Великобритании Келин
Россия не планирует выводить свои войска с юга Украины и намерена "освободить весь Донбасс".

Об этом заявил посол Российской Федерации в Великобритании Андрей Келин в интервью Reuters, отвечая на вопросы о планах РФ, передает Цензор.НЕТ.

Он добавил: "Трудно прогнозировать вывод войск с юга Украины, потому что мы уже имеем опыт, как после ухода начинаются провокации, всех расстреливают и так далее".

Также посол повторил манипулятивные причины полномасштабного вторжения: "защита русскоязычных людей" (которых "проигнорировал Запад") и сопротивление США ("унижающие Россию" после распада СССР, расширив НАТО на восток, и "используют Украину", чтобы угрожать РФ).

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По словам Келина, рано или поздно Киев должен решить: заключить мирное соглашение с Россией или "продолжать сползать" в полный крах.

Автор материала Джейк Корделл отмечает, что ответы посла дают понять потенциальную конечную цель России в Украине: принудительный раздел, который лишит страну более пятой части ее территории.

Топ комментарии

  • Светлана Круп
    Просто потом случится "жест доброй воли", когда весь фарш будет перемолот западной артой.
  • Rostyslav Komarnytsky
    Якщо кацапи не виведуть, то ЗСУ винесуть, чи виметуть. Що залишиться - прикопають.
  • Лео Польд 83758e65
    Не выводите, ВСУ выведет за поребрик
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