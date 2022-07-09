На защиту Ермака встал Telegram-канал, который СБУ объявила проектом ФСБ РФ

В Конгрессе США попросили Байдена проверить возможные связи главы ОП Андрея Ермака с РФ. Telegram-канал "Резидент", который СБУ объявила проектом ФСБ РФ, встал на защиту главы Офиса президента.

Об этом в Facebook пишет журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева, передает Цензор.НЕТ.

"Оказывается, Ермак у нас - Джеймс Бонд. Но это не точно", – прокомментировала она.

Напомним, ранее первая украинка в Палате представителей Конгресса США Виктория Спартц направила президенту Байдену письмо о возможных связях главы ОП Андрея Ермака с РФ.

В МИД назвали это "манипуляцией".