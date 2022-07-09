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На защиту Ермака встал Telegram-канал, который СБУ объявила проектом ФСБ РФ

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На защиту Ермака встал Telegram-канал, который СБУ объявила проектом ФСБ РФ
В Конгрессе США попросили Байдена проверить возможные связи главы ОП Андрея Ермака с РФ. Telegram-канал "Резидент", который СБУ объявила проектом ФСБ РФ, встал на защиту главы Офиса президента.

Об этом в Facebook пишет журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева, передает Цензор.НЕТ.

"Оказывается, Ермак у нас - Джеймс Бонд. Но это не точно", – прокомментировала она.

Напомним, ранее первая украинка в Палате представителей Конгресса США Виктория Спартц направила президенту Байдену письмо о возможных связях главы ОП Андрея Ермака с РФ.

В МИД назвали это "манипуляцией".

На защиту Ермака встал Telegram-канал, который СБУ объявила проектом ФСБ РФ 01

Топ комментарии

  • Евгений Гриб b2d8970e
    ждем видосика от зеленского на защиту ермака
  • Ustym Karmaliuk
    я б на місці Зеленського вже не ціплявся за Ермака, бо потоне разом з ним.
  • Ustym Karmaliuk
    Ермак і його гниди мають бути викинуті з влади.
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