Энергетики вместе с ВСУ вернули свет еще в 23 населенных пункта Донетчины, - ДТЭК

Энергетики вместе с военными ВСУ вернули свет еще 13 тысячам домохозяйств в Торецкой, Александровской, Константиновской и Авдеевской громадах Донетчины.

Об этом сообщили в компании ДТЭК Рината Ахметова, передает Цензор.НЕТ.

За сутки энергетики отремонтировали сети и вернули свет еще в 23 населенных пункта Донецкой области. Вновь получают электропитание 13 243 семьи в Бахмутском, Покровском и Краматорском районах.

"В том числе снова со светом около 12 тысяч домохозяйств в Торецкой, Александровской, Константиновской и Авдеевской громадах, обесточенных из-за обстрелов накануне, 7 июня. Еще 1,3 тыс. семей в Бахмутской, Авдеевской и Торецкой громадах, постоянно страдающих от последствий боевых действий, специалистам энергокомпании удалось возобновить питание меньше, чем за сутки", - отметили в компании.

Пока что остается без света 321 населенный пункт Донецкой области. Самые сложные направления — Славянское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское. Энергетики приступают к восстановлению сразу, как только получают разрешение от Вооруженных сил Украины.

Напомним, компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта" для чествования труда энергетиков. На сайте собраны и опубликованы истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны.

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