Верещук увидела в письме конгрессвумен США Спартц влияние "некоторых украинских деятелей": "Успокойтесь и не мешайте"
Об этом она сообщила в своем фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Я много слышала о Виктории Спартц, члене американского конгресса украинского происхождения. Ее карьерный путь вызывает уважение и восхищение.
Однако сегодня прочла ее письмо к Байдену, где она позволяет себе серьезные намеки в адрес руководителя Офиса президента нашей страны.
Что я могу сказать?
С уважением к Виктории, я должна отметить следующее:
Мы, украинцы, немало оставили в довоенной жизни (до 24 февраля). Там осталось много хорошего, но и много плохого.
В частности, мы оставили в прошлом привычку устраивать публичные политические распри в военное время.
По содержанию письмо Виктории легко спутать с украинским депутатским запросом довоенного образца или с очередной кляузой от общественных активистов. Интересно, что украинцы уже отходят от этих вещей, поскольку инстинкт выживания нации берет свое. Поэтому содержание и тональность письма госпожи Спартц выглядят странно. Такое впечатление, что мы увидели маленький фрагмент из довоенной жизни украинского политикума", – отметила Верещук.
Следовательно, она обратилась не к госпоже Спартц, а "к некоторым украинским деятелям, которые стоят за этим письмом и другими подобными вещами":
"1. Хватит. Прекратите.
2. Займитесь чем-нибудь полезным для защиты Украины от врага: фронт, гуманитарная работа, социальная работа.
3. Если не можете или не хотите, не мешайте.
4. Со всеми вашими проблемами, волнениями и озабоченностью разберемся потом.
5. Успокойтесь и не мешайте!"
Напомним, ранее первая украинка в Палате представителей Конгресса США Виктория Спартц направила президенту Байдену письмо о возможных связях главы ОП Андрея Ермака с РФ.
В МИД заявления Спартц назвали "манипуляцией".