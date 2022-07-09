$360 млн гуманитарной помощи предоставит США Украине, - Блинкен
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен по итогам министерской встречи "Группы двадцати" в субботу объявил о выделении Украине 360 миллионов долларов гуманитарной помощи.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".
Он уточнил, что речь пойдет о поддержке в виде пищи, питьевой воды, денежной помощи, экстренной медицинской помощи и приютов, а также координации с гуманитарными организациями.
Блинкен не уточнил, когда именно будет оказана гуманитарная помощь.