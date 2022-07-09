Довыборы для избрания народных депутатов вместо Лубинца и Новинского состоятся после войны, - Стефанчук

Проведение довыборов в Верховную Раду для избрания народных депутатов вместо Дмитрия Лубинца и Вадима Новинского станет возможным только после завершения в Украине военного положения.

Об этом глава Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"После того, как Верховная Рада поддержала кандидатуру господина Лубинца на должность омбудсмена, он сложил полномочия народного депутата, и у нас появилась вакансия. В связи с тем, что в Украине действует военное положение, согласно соответствующему закону, мы не можем проводить выборы в этот период, поэтому сейчас эта должность будет оставаться вакантной. В период военного положения ни по какому направлению, ни по какому мандатному округу не будет проводиться выборов - они возможны только после завершения военного положения", - сказал спикер в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в субботу.

Он также напомнил, что накануне парламент поддержал сложение депутатских полномочий Вадимом Новинским.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада приняла за основу закон о приостановлении выплат кредитов на уничтоженное имущество

"Поэтому мы пока будем работать в том формате, который есть в Верховной Раде, - это 420 народных депутатов", - подчеркнул Стефанчук.

Напомним, 31 мая народные депутаты уволили Людмилу Денисову с должности уполномоченного Верховной Рады по правам человека. За увольнение Денисовой проголосовали 234 парламентария. Денисова называет увольнение незаконным и обещает обжаловать его в суде. 1 июня Верховная Рада назначила нардепа Дмитрия Лубинца Уполномоченным Верховной Рады по правам человека.

6 июля стало известно, что олигарх и народный депутат нескольких созывов Вадим Новинский сообщил, что отказывается от мандата. Через два дня парламент прекратил полномочия Новинского.

Также читайте: Предателя-нардепа Ковалева исключили из налогового комитета ВР